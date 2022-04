Il riscatto di Cabral non è più obbligatorio: futuro lontano dalla Lazio

Secondo quanto riportato da A Bola Cabral, l’acquisto invernale della Lazio, non avrebbe convinto Maurizio Sarri. Il suo futuro, dunque, sarebbe lontano da Roma in quanto il riscatto obbligatorio sarebbe stato tale nel momento in cui il giocatore avesse partecipato a più di 10 gare per un minutaggio maggiore ai 45 minuti. Per il momento, invece, il giocatore è stato utilizzato in sole due occasioni per 6 minuti in Europa League e 66 in campionato contro l’Udinese. Ciò non toglie, ovviamente, che i biancocelesti possano discutere il riscatto.

