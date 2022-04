Lazio, due giocatori biancocelesti nella top 11 di WhoScored – FOTO

La Lega di Serie A si riunirà oggi per una nuova assemblea. Tra i temi principali da affrontare, ci sarà sicuramente l’eliminazione dell’Italia dalla prossima edizione della Coppa del Mondo. Come riportato da CalcioeFinanza, su iniziativa del neo presidente, Lorenzo Casini, per mandare un segnale alla Federazione, con cui i legami sono diventati sempre più tesi, con un gruppo di presidenti, guidati da De Laurentiis e Lotito, che si sono schierati contro Gabriele Gravina, numero uno della FIGC. L’indice di liquidità sarà il tema principale dell’assemblea, diventato un canone decisivo per l’iscrizione ai campionati. Lo scopo è quello di avviare qualche iniziativa a favore della Nazionale per avere in cambio meno inflessibilità sul calcolo dell’indice di liquidità. Le società del massimo campionato, infatti, sono contrari all’introduzione di questo parametro come termine fondamentale da rispettare. Inoltre, si discuterà anche della questione delle licenze nazionali, delle modifiche allo statuto e di alcune proposte per supportare la pace e la fine della guerra in Ucraina.

