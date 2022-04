Incontro Lotito-Sarri, il Presidente della Lazio è arrivato a Formello: le ultime

Dopo essere sceso in campo in mattinata, il gruppo biancoceleste è tornato in campo a Formello per la seconda seduta di giornata: assenti ancora Luis Alberto, Luiz Felipe e Andrè Anderson. Alla lista si è aggiunto nuovamente Radu, ma per semplice gestione: il difensore rumeno ha svolto la seconda parte di seduta con i compagni proprio questa mattina. In programma alle 15:30, l’allenamento è iniziato con un torello, seguito dalle prove tattiche. Inizialmente due squadre, una schierata con il 4-3-3, e l’altra con il 3-3-3, hanno attaccato la stessa porta. Successivamente è stata la volta di una partita con le sponde a campo ridotto. La Lazio tornerà ad allenarsi domani mattina: la seduta è prevista alle 11:30.

Dopo essere tornata in campo ieri nel pomeriggio, oggi è prevista una doppia seduta di allenamento per gli uomini di Maurizio Sarri. Alle 11:00 la squadra è tornata in campo a Formello: assenti Luis Alberto, Luiz Felipe e Andrè Anderson. La novità di giornata è la presenza di Stefan Radu: il difensore era sceso in campo ieri a fine seduta, lavorando con scarpe da ginnastica e pallone, mentre questa mattina ha svolto inizialmente una corsa differenziata, per poi svolgere la seconda parte di allenamento con la squadra. La seduta è iniziata con l’attivazione atletica, seguita da esercitazioni sulla forza con skip, navette e balzi. Dopo lo scarico effettuato con degli allunghi, il gruppo è stato diviso per reparti, con i difensori divisi tra fluo e celesti, mentre centrocampisti e attaccanti divisi tra celesti e arancioni: da una parte Milinkovic, Leiva, Bertini, Pedro, Immobile, Raul Moro, che si alternava con Romero, mentre dall’altra Akpa Akpro, Cataldi, Basic, Felipe Anderson, Cabral, Zaccagni. Il gruppo tornerà in campo alle 15:30, per la seconda seduta di giornata.

