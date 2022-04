Bruno Giordano: “Basic mi piace, ma gioca poco”

L’ex attaccante della Lazio Bruno Giordano è intervenuto come di consueto ai microfoni di Radiosei ed ha commentato il prossimo match dei biancocelesti, nel quale, quasi sicuramente mancherà Luis Alberto. Al suo posto dovrebbe giocare Toma Basic, che ha vissuto a fasi alterne la sua prima esperienza a Roma. Giordano ha parlato anche di lui. Queste le sue parole.

“Luis Alberto si fa preferire a Basic, anche perché la Lazio ama ribaltare il campo e i suoi passaggi sono spesso decisivi. Sarà una partita più fisica del solito, quindi la robustezza di Basic è un elemento importante. A me lui piace, è strutturato, ma se gioca poco è difficile che prenda il ritmo e che assimili quegli automatismi necessari per giocare al meglio. Si intravedono spunti interessanti per la sua crescita, anche se finora non abbiamo avuto modo di farci un’idea completa su di lui. Gioca troppo poco per valutare anche la personalità, a mio avviso. Quando entri a gara in corso e vuoi dimostrare tanto è difficile rendere al meglio, ma va detto che quando è entrato non ha mai fatto danni. Ha buone geometrie e senso dell’inserimento, ma visto con continuità. A volte giudichiamo troppo presto dei giocatori, mi ricordo i commenti su Lulic dopo la prima partita, a San Siro. Detto questo il paragone con Milinkovic non regge, è un giocatore completamente diverso. In attacco darei continuità a Felipe Anderson e Zaccagni, anche perché Pedro mi da garanzie a gara in corso, sa entrare bene in partita e può darti personalità e giocate”.

