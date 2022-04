Fondazione Lazio, tutto pronto per l’evento del 9 Aprile

Ieri il vertice tra tecnico, presidente e Tare. Si è parlato di acquisti: nuovo portiere, intesa per Rico.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si tratta di un incontro per impostare la Lazio della prossima stagione. Lotito lo aveva preannunciato a Sarri il giorno prima, visto che sarebbe andato a Formello per accompagnare il sottosegretario all’Istruzione Sasso in visita al centro sportivo biancoceleste. Il vertice tra il tecnico e il patron si è svolto in due atti: il primo, nel tardo pomeriggio al termine della seduta pomeridiana svolta dalla squadra, e il secondo, a cena nel ristorante del training center laziale. Incontro, quest’ultimo, al quale ha preso parte pure il direttore sportivo Igli Tare.

IL NODO MERCATO. Si è parlato esclusivamente, di mercato. Sette sono i giocatori in scadenza di contratto. La società e anche Sarri avrebbero volentieri trattenuto Luiz Felipe e Patric, ma i due hanno preso strade diverse (andranno al Betis Siviglia il primo, al Valencia il secondo), mentre per gli altri sarà una separazione consensuale (l’unica eccezione potrebbe essere Radu, pronto a firmare per un altro anno).

I NOMI CALDI. Una prima intesa pare essere stata trovata sul portiere con cui rimpiazzare Strakosha: Sergio Rico è un nome gradito al tecnico e alla società. E il suo vice potrebbe essere Provedel, in uscita dallo Spezia. Per gli altri ruoli da coprire, ci sono solo idee – tra cui, Romagnoli, Casale. Per il futuro terzino sinistro, Sarri spinge per Emerson, ma il club preferirebbe Parisi; per il play di centrocampo, i nomi indicati dal tecnico sono Vitinha e Maxime Lopez.

FUTURO DA SCRIVERE. E questo al netto della cessione di un big, che quasi sicuramente andrà realizzata (Milinkovic il candidato principale). Dovrà essere colmato un altro vuoto (il belga De Ketelaere, che piace anche al Milan, è il sogno). Al vertice di ieri ne seguiranno altri, per sciogliere i nodi di mercato e arrivare a parlare del rinnovo contrattuale di Sarri. E va anche chiuso un campionato nel quale, per la Lazio, è fondamentale centrare la qualificazione in Europa League.

