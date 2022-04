SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sul Genoa

Domani alle 12.30 al Ferraris ci sarà Genoa vs Lazio, gara valida per la 32esima giornata di Serie A. La rosa di Maurizio Sarri arriva da una grande successo (2-1) rimediato all’Olimpico contro il Sassuolo, per Blessin invece è giunta la prima sconfitta sulla panchina del Genoa contro l’Hellas Verona (1-0) ed i suoi sono attualmente terzultimi in classifica. Un match importante per entrambi i team: in palio ci sono tre punti importanti e preziosi per obiettivi diversi.

IL GENOA – Non è un buon momento per i rossoblù che, come già anticipato, vengono da una forte sconfitta in trasferta per 1-0, ottenuta contro l’Hellas Verona. Domenica sarà importante vincere per alimentare le speranze salvezza, corsa che sta diventando sempre più ostacolata per Destro e compagni. Non giungono buone notizie dall’infermeria, c’era la speranza di recuperare un paio di elementi dal poker di calciatori attualmente ai box, ma sembra che per la gara contro la Lazio il Genoa dovrà ancora fare a meno non solo di Vanheusden e Cambiaso, ma anche dei giocatori Rovella e Bani.

LA FORMAZIONE (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Østigard, Vasquez; Sturaro, Badelj; Melegoni, Amiri, Portanova; Destro. All. Blessin

LA STELLA – Fra i protagonisti c’è senza dubbio Mattia Destro, elemento di spicco della rosa, che con ben 11 reti in 29 presenze si piazza al primo posto dei cannonieri rossoblù. Nella scorsa stagione ha giocato con continuità, riuscendo a collezionare anche un discreto bottino di gol. In vista del match di domenica, la squadra farà sicuramente riferimento alla sua punta preziosa per riuscire a portare a casa il successo e i tre punti essenziali per la classifica. IL PRECEDENTE –L’ultima sfida tra le due formazioni risale al dicembre del 2021, quando nella gara d’andata la Lazio si impose 3-1 all’Olimpico travolgendo il Genoa. Il risultato fu sbloccato al 36′ da Pedro su assist di Felipe Anderson e raddoppiò a metà ripresa di Acerbi, di testa sul corner battuto da Luis Alberto. All’81’ Zaccagni calò il tris e nel finale Melegoni accorciò su assist di Cambiaso. Fu una vittoria importante per i laziali che agganciarono per una notte Roma e Juve, portandosi a quota 28 punti.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: