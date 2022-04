Genoa-Lazio, Immobile sempre più storia: raggiunto e superato Boniperti nella classifica All Time della Serie A

AGGIORNAMENTO 14:06 – Cambia il parziale al Ferraris con la Lazio avanti 4-1 sul Genoa. A siglare il quarto gol ci pensa ancora una volta Ciro Immobile, che firma una tripletta e dopo aver raggiunto Bonilerti nella classifica marcatori All Time dell Serie A, lo supera e si posiziona in solitaria al 14esimo posto con 170 gol nel campionato italiano.

_________________________________

La Lazio è al momento in vantaggio di 3 gol sul Genoa, mentre al Ferraris si sta giocando il secondo tempo. In gol per i biancocelesti Marusic e Immobile, con quest’ultimo che ha siglato anche la terza rete nella ripresa. Con questi due gol The King non sull’ agguanta e supera Vlahovic nella classifica marcatori con 22 gol, ma stabilisce l’ennesimo nuovo record: con le sue due firme raggiunge infatti anche Boniperti nella classifica All Time dei marcatori di Serie A. Il bomber napoletano si porta due al 14esimo posto di questa speciale classifica.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: