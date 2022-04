Genoa-Lazio, le probabili formazioni

Manca sempre meno alla sfida di campionato tra Genoa e Lazio, gara valida per la 32esima giornata di Serie A. Un incontro chiave per entrambe le formazioni, in ottica europea per i biancocelesti e salvezza per i rossoblù. Per conquistare i 3 punti, la squadra di Maurizio Sarri può contare sul ritorno dalla squalifica di Pedro, con il recupero in extremis di Luiz Felipe, Radu e Luis Alberto. Tuttavia. La loro presenza nell’11 titolare è ancora in dubbio, con Patric e Basic pronti a prendere il loro posto in difesa e a centrocampo. Il Genoa di Blessin invece, deve fare i conti con molte assenze, ma può contare sul ritorno in difesa di Bani.

Di seguito le probabili formazioni di Genoa-Lazio:

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Maksimovic, Ostigard, Vazquez; Hernani, Badelj; Gudmundsson, Melegoni, Portanova; Destro.

A disp.: Marchetti, Semper, Masiello, Hefti, Bani, Criscito, Ghiglione, Galdames, Amiri, Piccoli, Yeboah, Ekuban. All.: Blessin.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto (Basic); Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni (Pedro).

A disp.: Reina, Hysaj, Luiz Felipe, Radu, Kamenovic, Cataldi, Akpa Akpro, Basic, Pedro, Cabral, Romero, Moro. All.: Sarri.

