Il Tempo| Mezzogiorno di fuoco

Alle 12:30 un Marassi colmo, che sta ritrovando l’entusiasmo per tentare di raggiungere la via della salvezza, aspetterà la Lazio. Uno stadio che ospiterà 1000 tifosi biancocelesti, racchiusi in una cornice di tifosi genoani che spingeranno la squadra di Blessin al raggiungimento di un obiettivo che solo pochi mesi fa sembrava irraggiungibile. La bravura del giovane tecnico tedesco ha riportato fiducia in un ambiente che ha vissuto anche la separazione dal non amato Preziosi. Una difficoltà in più per la Lazio, in cerca di riscatto dal derby, la cui amarezza non è stata cancellata dalla vittoria contro il Sassuolo, bensì potrebbe esserlo con il raggiungimento di una certa continuità nelle ultime 7 gare che poterebbe anche alla qualificazione in Europa League con una concorrenza tutt’altro che banale: Roma, Fiorentina e Atalanta si stanno infatti giocando lo stesso obiettivo. I biancocelesti saranno trasportati da Ciro Immobile, il quale cercherà di andare a segno tenendo bene a mente gli errori contro il Sassuolo che gli hanno impedito di andare a segno, qualcosa a cui nessuno è abituato.

Il Tempo

