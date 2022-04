Tuttosport | Show della Lazio tra le polemiche: l’ira del Genoa sull’arbitro

La Lazio accantona il derby una volta per tutte con una vittoria schiacciante ai danni del Genoa e il ritrovato Ciro Immobile, a secco contro il Sassuolo subito dopo la disfatta della Nazionale. Il Capitano della Lazio è stato bersagliato dalle critiche dei tifosi azzurri, che lo hanno accusato della mancata qualificazione al Mondiale. Sarri lo difende a spada tratta, tanto da consigliargli di lasciare l’azzurro e ribadendo alla stampa, ma non solo, che i suoi numeri sono impressionanti e che tutte quelle cattiverie non se le merita. E’ lo stesso Ciro a confermarlo: “Le critiche fanno parte di questo sport, ma quando si inventano cattiverie e storie che non esistono ci rimango male e mi butto giù. Sono dispiaciutissimo per il derby e l’eliminazione dal mondiale, ma ho le stesse responsabilità di chiunque altro del gruppo che ha fallito. Quando arrivano sconfitte così grandi le responsabilità sono di tutti. Futuro in Nazionale? A mister Sarri ho risposto che sono uno che non molla mai, ora penso al campionato, a fine stagione vedremo.”

Lo riporta Il Messaggero.

