Bruno Giordano su Immobile: “In azzurro non ha concorrenza. Nessuno regge il confronto”

Giulia Ferrandi, centrocampista della Lazio women, ha pubblicato sul suo profilo Instagram un post, iniziando a scaldare l’ambiente in vista del recupero della partita con il Pomigliano, in programma sabato alle 14.30. La partita era stata rinviata per casi Covid all’interno della squadra campana. Gara fondamentale per le biancocelesti in chiave salvezza, le quali sono reduci dalla vittoria per 3-1 con il Napoli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Ferrandi (@giuferrandi92)

Anche Stéphanie Öhrström, portiere della Lazio, pubblica un post su Instagram per ricordare il match con il Pomigliano. Mancano solo quattro giorni!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Stéphanie Öhrström (@steohr)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: