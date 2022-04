Calciomercato Lazio, Schira: “Romagnoli è alla fase finale per il trasferimento”

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su Twitter, il giocatore Alessio Romagnoli è alle battute finale per il trasferimento alla Lazio. Questo il tweet pubblicato sul suo profilo.

Alessio #Romagnoli to #Lazio as a free agent is at the final stage. Ready a contract until 2027 (€3,2M net/year + bonuses). #transfers https://t.co/zZgvq0DRgY

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 12, 2022