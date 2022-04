Svizzera-Italia| Le formazioni ufficiali

Dopo essere tornato in campo per il finale di partita contro il Bologna, Zlatan Ibrahimovic non è stato convocato per la sfida di Torino della scorsa domenica. La causa è un sovraccarico al ginocchio per il quale servirà un trattamento di dieci giorni: il lavoro inizia oggi in quel di Milanello, e lo costringerà a saltare la gara casalinga con Genoa, il ritorno di Coppa Italia contro l’Inter, e la gara dell’Olimpico contro la Lazio. Lo riporta Sky Sport.

