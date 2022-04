FORMELLO – La sfida al Torino si avvicina: ancora out Pedro

Dopo l’allenamento di ieri mattina, la Lazio è tornata in campo nel pomeriggio odierno, dopo che in mattinata il centro sportivo biancoceleste è stato utilizzato dal Bodø/Glimt, che ha iniziato a preparare la gara di ritorno di Conference League contro la Roma. Tornando ai biancocelesti, l’unico assente di giornata è Pedro, probabilmente per mera gestione delle energie. La seduta pomeridiana è iniziata con il riscaldamento, a seguito del quale il gruppo ha lavorato diviso in due blocchi: esercitazioni tecniche e leggeri allunghi per i titolari di Genova, mentre per i subentrati e per chi è stato in panchina c’è stato un lavoro basato sulla forza, seguito poi da scatti a intermittenza. Successivamente è stata la volta del lavoro tattico: i difensori sono stati divisi in due blocchi da quattro, con centrocampisti e attaccanti che hanno invece lavorato assieme. Infine è stato il turno di un’esercitazione sui tiri in porta.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: