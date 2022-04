Gianfranco Zola: “Tra gli allenatori Sarri è il più superstizioso”

Dopo la seduta pomeridiana di ieri, i biancocelesti sono tornati in campo a Formello per preparare la sfida di sabato sera: alle 20:45 all’Olimpico arriva il Torino. Come avvenuto ieri, anche quest’oggi Pedro non era in campo: vedremo se lo spagnolo tornerà in campo domani. Le prove tattiche hanno messo in scena due formazioni schierate con il 4-3-3: esercitazioni alle quali hanno preso parte sia Luiz Felipe che Radu, ormai rientrati pienamente in gruppo.

