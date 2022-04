Il Messaggero | Sergej flirta con la Signora: vorrebbe raggiungere il fratello Vanja e Vlahovic a Torino

La Vecchia Signora ci riprova: punta su chi ha un contratto in scadenza nel 2024 e, liberandosi degli ingaggi più pesanti (come quello di Dybala), può far partire l’offerta per Pogba, o in alternativa per Milinkovic, il cui stipendio sembra più in linea col ridimensionamento bianconero. Secondo Il Messaggero, Sergej non rinnoverà e, visto che la sua squadra del cuore (Real Madrid) non ha mai bussato alla porta, il suo desiderio sarebbe quello di approdare a Torino, dove giocano il suo amico Vlahovic e suo fratello Vanja. Lotito pretende 80 milioni per cederlo, la Juventus gioca al ribasso e ne mette sul piatto 45-50; inoltre, il presidente punta a liberarlo all’estero, dove il PSG resta favorito sul Manchester United. I francesi offrirebbero fino a 70 milioni e poi dovrebbero convincere il serbo a non rimanere in Italia.

Per sostituire Milinkovic si punta Allan, che potrebbe arrivare in prestito come Emerson Palmieri. A parametro zero si sta studiando Provedel, Romagnoli e Vecino, per l’attacco Caputo o Mertens. Per il portiere Carnesecchi servono soldi, lo stesso per Casale e per un regista come Vitinha o Maxime Lopez.

