Pellegri verso la gara con la Lazio: “Se Juric mi darà l’occasione darò il mio contributo. Sarà una partita dura”

Sabato sera alle 20.45 ci sarà all’Olimpico la gara tra Lazio e Torino, gara valida per la trentatreesima giornata di Serie A. L’attaccante granata Pietro Pellegri ha parlato della sfida al sito ufficiale granata. Ecco le sue parole: “Io cercherò di allenarmi al massimo come sto provando a fare in queste settimane e se Juric me ne darà l’occasione cercherò di dare il mio contributo come meglio posso. Sicuramente la Lazio è una grande squadre. Sarà una partita dura, come del resto lo sono state le ultime che abbiamo disputato“

