CdS | Tra la Lazio e Milinkovic, la verità entro un mese

Come riportato da Nicolò Schira su Twitter, Bernardeschi è distante dal rinnovo con la Juventus: l’esterno offensivo, che aveva chiesto un quadriennale a 4,2 milioni annui più bonus, non ha trovato l’intesa per prolungare il contratto. Adesso può partire da free agent. Il giocatore ha un buon rapporto con Sarri, ma la sua richiesta di stipendio è alta per la società biancoceleste.

There is no agreement between Federico #Bernardeschi and #Juventus to extend the contract at now and he can leave as a free agent. The italian player has been offered to #Lazio. Berna has a good relationship with coach #Sarri, but his salary’s request is high. #transfers https://t.co/1j5QIrZvVo

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 14, 2022