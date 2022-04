PAGELLE – Immobile, l’uomo al posto giusto al momento giusto. Milinkovic guida la carica nella pochezza generale

Strakosha 6 – Bacia il palo sul colpo di testa di Bremer e poi è bravo ad alzare in angolo su Ricci. Attento su Lukic nella ripresa, non può nulla sull’inzuccata di Pellegri.

Lazzari 5,5 – Costretto a giocare basso da Brekalo che si allarga dalle sue parti, non riesce quasi mai a prendere velocità anche perchè ben contenuto da Vojvoda.



Patric 6 – Soffre nelle mischie la fisicità dei granata ma riesce a cavarsela, prova a dettare i tempi in uscita palla al piede peccato che la squadra fa poco movimento e finisce per diventare uno sterile possesso.

Dal 43′ Luiz Felipe 6,5 – Ritrova il campo dopo un mesetto entrando fra i fischi. Sbanda come tutta la squadra sulle palle inattive degli uomini di Juric ma ha il merito di avviare l’azione del pareggio riconquistando la sfera in anticipo su Pellegri.

Acerbi 6 – Tiene Belotti senza particolari sofferenze, Pellegri lo porta a spasso per il campo e riesce a batterlo per il vantaggio ospite complice la presenza di Zima disturbarlo.

Marusic 5 – Un compitino insufficiente in una partita dove potevano tornare utili le sue sovrapposizioni per aiutare Zaccagni. Come tutto il reparto non riesce a far valere il suo fisico per ostacolare le palle inattive del Torino.

Milinkovic 7 – In campo dà la sensazione di essere l’unico a voler cambiare le sorti della partita. Sfiora il gol in scivolata, si arrabbia con Felipe Anderson, scansa Lazzari per prendersi il pallone e servire l’assist perfetto per il pareggio di Immobile.

Lucas Leiva 5 – Vederlo sbagliare due gare consecutive fa effetto, stavolta però a mancare anche tutto il resto della Lazio. E’ solo in mediana e non riesce ad arginare le maglie granata che sbucano ovunque, a questo aggiunge poca brillantezza in fase di impostazione.

Dal 69′ Cataldi 6,5 – Entra nel momento in cui la Lazio doveva per forza gettarsi all’arrembaggio. Velocizza la manovra, sempre interessanti i suoi corner e sfiora il clamoroso ribaltone con un mancino dal limite.

Luis Alberto 5 – Juric alterna Lukic e Ricci nel pressarlo e lo spagnolo va fuori giri, non riesce mai ad innescare l’azione con velocità. Finisce per innervosirsi e all’ennesima discussione viene chiamato in panchina.

Dal 69′ Basic 6 – Rispetto al resto dei compagni si muove senza palla e questo mette in difficoltà la retroguardia di Juric, peccato aver cincischiato troppo al momento decisivo.

Felipe Anderson 5 – La prima giocata interessante della sua partita arriva ad inizio ripresa quando salva sulla linea un colpo di testa di Izzo. Per il resto non si accende mai finendo per litigare anche con i compagni per una serie di incomprensioni.

Dall’85’ Romero SV

Immobile 6,5 – Ha probabilmente il cliente peggiore della Serie A in marcatura ma non sfigura affatto, lotta come un leone alla ricerca di varchi che non ci sono ma sa che deve solo pazientare perchè il pallone giusto prima o poi arriverà come infatti succede.

Zaccagni 5,5 – La Lazio finisce per giocare dalle sue parti quando non riesce a sfondare a destra ma è sempre troppo isolato dal resto della squadra che non raddoppia mai dal suo lato. Luis Alberto e Marusic sono sempre distanti e questo influisce sulla sua poca incisività.

All. Sarri 5,5 – La Lazio oggi gira poco e male, la rete nel finale evita una sconfitta che fa bene solo al morale. Forse attende troppo nel fare certi cambi quando ormai l’andamento della partita era già chiaro a tutti.

