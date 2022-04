Luis Alberto e Sergio Rico insieme: indizio per il mercato? – FOTO

Wyscout ha pubblicato un dato interessante che vede un calciatore della Lazio sul podio di questa speciale statistica. Considerando giocatori di movimento, con almeno dieci gare giocate in Serie A in questa stagione, Patric è al secondo posto per precisione di passaggi: al primo posto Lobotka con il 94,97%, Patric secondo con il 94,40%, al quale segue De Vrij con il 94,20, Igor al quarto posto con il 94,04%, e Milenkovic quinto con il 94,00%. Un altro dato che testimonia la crescita che lo spagnolo ha avuto dall’arrivo di Maurizio Sarri in panchina.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: