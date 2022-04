CorSera | Lazio, Ciro sul podio della Scarpa d’Oro: ora Batistuta nel mirino

Il pareggio di sabato col Torino rischia di mandare in fumo la corsa della Lazio all’Europa. Ma la parola fine – a cinque giornate dal termine – ancora non c’è e questo lo ribadirà oggi a Formello Sarri al suo spogliatoio, che non è riuscito a superare le difficoltà tattiche-fisiche contro i granata. I tifosi si aspettavano una prestazione ben diversa, soprattutto dopo il pareggio della Juventus, invece hanno festeggiato Pasqua con tanta amarezza. E ora chiedono una reazione alla Lazio, che avrà la possibilità di rifarsi domenica prossima contro il Milan, in lotta per lo scudetto. Un’eventuale vittoria contro i rossoneri potrebbe dare la carica e l’entusiasmo giusto per le ultime 4 giornate, ma – nel rovescio della medaglia – una sconfitta potrebbe far calare i titoli di coda sulle speranze europee di Sarri.

La ripresa a Formello

Dopo due giorni riposo, oggi di nuovo tutti in campo a Formello. C’è da preparare la sfida di domenica prossima contro il Milan dell’ex Pioli. C’è ottimismo sulle possibilità di recuperare Pedro, alle prese con un fastidio al polpaccio destro e rimasto fuori ieri contro il Torino per motivi precauzionali. “Abbiamo evitato un infortunio serio, dovrà fare esami ogni due giorni”, ha spiegato sabato Sarri. Da valutare invece Patric, uscito al 42’ per un problema alla coscia sinistra: nelle prossime ore si sottoporrà ai controlli strumentali. TuttoMercatoWeb\Riccardo Caponetti

