Patric, controlli in Paideia per lui – FOTO

Al primo tempo di Lazio–Torino, Patric è dovuto uscire per infortunio: guaio muscolare per il difensore spagnolo, che si è recato quest’oggi in Paideia, per svolgere tutti gli accertamenti del caso. Da capire l’entità del problema fisico, e quanto eventualmente lo spagnolo dovrà stare fuori.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: