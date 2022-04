Leggo | Gli esuberi pesano: Tare deve tagliare 15 milioni di stipendi

Al momento sono quattro le squadre che stanno lottando per il quinto posto. Quattro squadre (Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta) raccolte in 7 punti tra la quinta e l’ottava posizione anche se c’è chi, come la Roma, avrebbe voluto sperare in qualcosa di più. C’è anche da valutare la vittoria della Coppa Italia: la Fiorentina, infatti, è ancora in ballo e qualora non dovesse vincere, anche il sesto posto varrà l’Europa. Come ricorda Il Messaggero, mancano cinque giornate, ma Atalanta e Fiorentina devono recuperarne una, quindi a loro ne mancano sei; sempre i viola e la Roma, ancora in corsa per una Coppa, giocheranno sette gare in totale, otto se andassero in finale. La Lazio è quella che ne giocherà meno, ma con un paio di avversari di livello in programma (Milan e Juventus): potrebbero essere la spinta giusta per un bel finale. L’Atalanta ha un calendario abbastanza tranquillo, invece chi spenderà più energie sono, ancora, i giallorossi e la Fiorentina, che hanno anche lo scontro diretto in programma nel weekend dell’8 maggio. Ciò che è necessario, per tutte e quattro le squadre, saranno le energie: non sembra un periodo roseo per nessuno in tal senso, sarà una volata con molte sorprese.

