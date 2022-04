21 aprile 753 a.C.: la città di Roma nasceva 2775 anni fa

A seguito del ricorso presentato dal Venezia pochi giorni fa, che chiedeva il 3-0 a tavolino contro la Salernitana, è arrivata quest’oggi la decisione del Collegio di Garanzia. La sfida di inizio gennaio non si era disputata causa focolaio Covid nella rosa campana, e per questo i veneti chiedevano la vittoria con annessi punti di penalizzazione. Tuttavia, il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport avv. Gabriella Palmieri, ha diramato “un decreto monocratico con il quale ha respinto l’istanza cautelare invocata dalla società Venezia F.C. La gara Salernitana-Venezia, valida per la prima giornata di ritorno del campionato di Serie A, è stata programmata per il 27 aprile 2022″. L’incontrò tra le due squadre dunque, dovrà giocarsi.

