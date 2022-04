L’inventore del sito Rojadirecta è stato condannato a due anni di prigione

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’inventore del sito Rojadirecta, celebre nel mondo per trasmettere gratuitamente in modo illegale le partite dei principali campionati di calcio internazionali, è stato condannato a due anni di prigione, che sarebbero stati cinque se non avesse ammesso le sue colpe davanti al pm. Secondo i principali media spagnoli, Miguel T.G., di nazionalità spagnola, è accusato di aver creato tra il 2013 e il 2018 un sito per trasmettere illegalmente calcio, film e altri contenuti senza diritti, e di aver guadagnato più di un milione di euro grazie agli introiti pubblicitari sul suo sito. Egli ha accettato davanti al tribunale di Madrid di risarcire un totale di 500.000 euro alla Lega Calcio spagnola, Mediapro e a varie associazioni di film e videogiochi. È stata poi ritirata l’accusa nei confronti della madre dell’imputato, per la quale inizialmente si era chiesta la stessa condanna.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: