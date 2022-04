Il Manchester United cerca di anticipare la concorrenza per l’acquisto di Milinkovic

Milinkovic Savic al centro dei possibili obiettivi di calciomercato del Fulham. Il club sta valutando una possibile mossa per portare il giocatore biancoceleste nella rosa: piace l’ipotesi di averlo in coppia con Aleksandar Mitrovic, suo amico. Infatti, sarebbe stato proprio quest’ultimo a proporre l’idea al calciatore serbo e al club.

Come riportato da 90min.com

Fulham looking at possible move for Lazio’s Sergej Milinkovic-Savic – they would love to pair him with his good friend Aleksandar Mitrovic.

Mitrovic loves London and has pushed the idea to both his friend and Fulham.

April 21, 2022