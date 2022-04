Sconcerti sulla protesta degli Ultras Lazio: “Conosco la tifoseria, non mi sembra un problema di soldi ma di pazienza finita”

Come riportato dal Corriere dello Sport, la sfida tra Lazio e Milan rappresenta un crocevia importante per la stagione della Lazio. I biancocelesti sono a caccia di punti fondamentali nella corsa ad un posto in Europa, soprattutto dopo il pareggio casalingo contro il Torino. La Lazio ha subito un’involuzione nelle sfide con le grandi del campionato: mentre nel girone d’andata i biancocelesti avevano sconfitto Roma e Inter, nel ritorno non sono riusciti a ripetersi, perdendo il derby di ritorno, la sfida contro i nerazzurri, la gara casalinga contro il Napoli e pareggiando contro un’Atalanta decimata. Sarri vuole inoltre sfatare un piccolo tabù personale, infatti il tecnico toscano non batte i rossoneri dal 10 novembre 2019, quando guidava la Juventus. Da quel giorno in poi Sarri ha collezionato due pareggi e tre sconfitte. Una sulla panchina bianconera e due da tecnico biancoceleste.

