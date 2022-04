Stefano Tacconi ricoverato in prognosi riservata a seguito di un malore

Termina anche l’ultimo anticipo della 34° giornata tra Torino e Spezia, per 2-1 con doppietta di Lukic, che torna al gol dopo un lungo digiuno. Non basta nel recupero al 97° il gol di Manaj per cambiare il risultato del match.

Finisce il primo anticipo del sabato alle ore 15 tra Venezia e Atalanta, i bergamaschi tornano alla vittoria dopo tre settimane in cui non sono riusciti a raccogliere punti. Termina 1-3 con il gol di Pasalic al primo tempo e quelli di Zapata e Muriel nell’ultima ripresa della gara. All’80° il Venezia segna la sua prima rete con Crnigoj, ma rimane ferma all’ultimo posto in campionato a quota 22 (pari punti con Genoa e Salernitana).

