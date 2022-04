CONFERENZA PIOLI – “Siamo come i leoni, vinto come una squadra di qualità”

Il Milan beffa la Lazio nei minuti di recupero e risponde alla vittoria dell’Inter di ieri. L’1-2 firmato Giroud-Tonali riportano momentaneamente, in attesa del recupero dell’Inter contro il Bologna, i rossoneri in testa alla classifica. Ai microfoni di Dazn, per analizzare il successo dell’Olimpico, è intervenuto l’allenatore del Milan Stefano Pioli. Di seguito le sue dichiarazioni: “Siamo soddisfatti, felici per questa partita, felici per i nostri tifosi che sono fantastici. Sono felice soprattutto per i miei giocatori, sono dei leoni. Mancano quattro giornate, proveremo a vincerle tutte, non so se ci riusciremo, ma i miei giocatori sono troppo forti.

Purtroppo abbiamo impattato male la partita, abbiamo subito un gol brutto per come lavoriamo, però ancora una volta i miei giocatori hanno dimostrato di avere grandi capacità di stare dentro la partita, di ricompattarsi. La Lazio ci ha messo in difficoltà, è una grande squadra, con giocatori forti, un allenatore ottimo. Grande merito alla mentalità e le qualità dei miei giocatori.

