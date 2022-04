SERIE A FEMMINILE | Lazio Women, Vigliucci nel pre partita: “Vogliamo giocarcela fino alla fine, sono orgogliosa a prescindere da come finirà questa stagione”

Giuseppe Pancaro, doppio ex della sfida di questa sera, è stato intercettato dagli autori di gianlucadimarzio.com per parlare della sfida di questa sera, che ha definito “la partita del mio cuore tra le due squadre più importanti della mia carriera, ma se devo scegliere scelgo la Lazio.” Dopo aver fatto i complimenti a Maldini e Pioli per il lavoro svolto, Pancaro si è poi soffermato sul passato, a partire dall’origine del suo soprannome, Pippo: “C’erano tanti Giuseppe, da Signori a Favalli, così dissi a Eriksson che poteva chiamarmi così. E me lo sono portato dietro per tutta la carriera. Lo scudetto con la Lazio è il ricordo più bello, senza dubbio. Eravamo un grande gruppo, affiatato e soprattutto a Roma mancava da troppo tempo una vittoria così. La città è stata in festa per mesi. Un calciatore vive per emozioni del genere”. L’ex difensore si è poi soffermato sulla gara di stasera: “Il Milan avrà sicuramente più pressione, la Lazio negli spazi e in velocità può fare male. Non so fare un pronostico, certo fermare questo Milan è dura per chiunque…”

