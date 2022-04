Lazio-Milan, Acerbi risponde ai tifosi: “Ora basta, la risata era isterica per i due punti persi in modo rocambolesco” – FOTO

Termina la sfida dell’olimpico tra Lazio e Milan con il risultato di 1-2. Punteggio che beffa i biancocelesti, che vengono rimontati nei minuti di recupero da Tonali, che regala il successo ai rossoneri. Tuttavia non è solo il risultato maturato a far discutere in casa Lazio, ma anche un episodio che ha visto come protagonista ancora una volta Francesco Acerbi. il difensore infatti, proprio a seguito del gol subito da Tonali, è stato inquadrato sorridente dalla telecamere. Un gesto assolutamente eon gradito dai tifosi biancocelesti, che si sono subito riversati contro di lui. Tanti i commenti lasciati sotto gli. ultimi post su Instagram del centrale, tutti inneggianti ad un suo addio dalla Capitale. In merito alle accuse, Acerbi ha voluto subito controbattere pubblicando il suo pensiero sempre sui propri canali social, giustificando la sua risata:

“Ora basta. Ho sempre dato tutto per questi colori e sono fiero di aver vinto i trofei con questa maglia. C’è stato qualche attrito, lo ripeto come ho già fatto, hoo sbagliato e chiesto scusa. La risata di questa sera era isterica per aver perso i due punti in maniera rocambolesca e non perché ero felice di aver perso. Non vorrei nemmeno che un tifoso pensasse questo di me.”

Questo il post di Acerbi su Instagram:

