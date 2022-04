CorSera | Sarri già 13 ko e solo 16° come media punti

La media punti di Sarri nella classifica all time laziale. È 16° con 1,56 punti in 44 partite: 19 vittorie, 12 pareggi e 13 sconfitte.

Come riportato dal Corriere della Sera, 13 i ko fra campionato e coppe, gli stessi di Mourinho, e se il tecnico romanista ha eguagliato il record negativo stabilito col Tottenham, Sarri non ne subiva così tanti da 16 anni, quando allenò per la prima volta in serie B: il suo Pescara nel 2005-06 finì 11° con 16 sconfitte più una in Coppa Italia a Napoli, contro una squadra allora in C1.

Nelle stagioni successive Sarri non aveva mai incassato più di 12 ko: quelli con l’Empoli nel 2014-15 al suo esordio in A, un campionato dove poi, fra Napoli e Juventus, ne aveva subiti al massimo 7 a stagione. Con la Lazio, quello contro il Milan è stato il 10°.

