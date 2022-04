Lazio, festa in programma a casa di Luis Alberto

Come riportato da Nicolò Schira su Twitter, per il giocatore biancoceleste Luiz Felipe ci sarà presto il rinnovo. L’affare prevede un contratto fino al 2026 con uno stipendio di 3 milioni di euro netti/anno.

#RealBetis are working on the free agents. #LuizFelipe will be a Done Deal 🔜: contract until 2026 with a salary by €3M net/year. #Betis are also in advanced talks for #Isco, who‘ll leave #RealMadrid at the end of the season. Pellegrini loves him since Malaga’s times. #transfers

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 26, 2022