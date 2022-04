TuttoSport | Lazio, Acerbi ora è un caso

“Era un sorriso isterico“, prova a difendersi il giocatore. Ma le scuse non bastano e il rendimento crolla. A fine stagione sarà ceduto.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’episodio di Lazio–Milan porta Acerbi a un punto di non ritorno con la tifoseria laziale. Situazione a cui si aggiunge il battibecco con Marusic, che imputava al compagno la responsabilità del gol incassato.

Quanto accaduto domenica scorsa sembra essere l’ultimo capitolo della storia del difensore con i colori biancocelesti.

La soluzione più logica sarebbe cederlo nel mercato estivo perchè, oltre all’incompatibilità caratteriale, c’è anche quella tecnica con Sarri. Non a caso, la Lazio sta trattando per Romagnoli.

Tuttavia, il Leone non ha alcuna intenzione di mollare nè di chiedere la cessione. Sia l’età che l’ingaggio rendono problematico il trasferimento; inoltre, al momento, non sembrano esserci squadre interessate al giocatore. In estate i nodi verranno al pettine.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: