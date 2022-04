Primavera 2 | Data, ora e designazione arbitrale del playoff Lazio-Brescia

17 anni, mancino e un grande fiuto del gol. Stiamo parlando di Valerio Crespi, attaccante della Lazio Primavera che si sta mettendo in mostra nelle ultime giornate con una continuità pazzesca in Primavera 2 nonostante il momento negativo che i biancocelesti stanno vivendo a livello di risultati. Nonostante il netto calo della squadra di Calori nell’ultimo mese e mezzo, Crespi ha gonfiato la rete in 6 occasioni negli ultimi 7 gol dei biancocelesti. Un attaccante con la Lazio nel destino: cuore biancoceleste sin da bambino e con il sogno, come ha raccontato qualche settimana fa a Lazio Style Magazine, di giocare in prima squadra.

L’esplosione di Crespi

La punta, che già a inizio stagione aveva fatto vedere cose molto interessanti, è definitivamente scoppiato nel girone di ritorno, dove dopo i tre gol rifilati in casa contro la Salernitana ha iniziato a segnare senza più fermarsi. Una vera sorpresa per la Primavera, considerando il passaggio dall’U17 avvenuto la scorsa estate. Un passaggio comunque preventivabile, considerando il fatto che alla Primavera mancassero delle vere prime punte, ad esclusione di Etienne Tare. L’anno precedente prevalentemente ha segnato, ed è scoppiato, con l’U17 seppur alcune presenze e convocazioni ci sono state anche con l’U18, dove è riuscito a trovare anche un gol, l’unico, nell’ultima giornata contro la Fiorentina.

Dal Savio alla Lazio

Alla Lazio da due anni, Valerio Crespi nella stagione 19-20, quella folgorata dalla pandemia da Covid-19, giocava nel Savio insieme al suo attuale compagno e difensore Fabio Ruggeri. I due sono stati chiamati, al termine della stagione, a giocare nelle giovanili della Lazio. Passeranno la loro prima stagione in biancoceleste nell’U17, dove si metteranno in mostra fino alla promozione in Primavera, dove all’inizio della stagione Crespi firmerà anche il primo contratto da professionista fino al 2024. Nel Savio la stagione precedente all’arrivo in biancoceleste Crespi si era messo in mostra siglando ben 33 gol.

La prima stagione con la Primavera

Nell’arco della stagione è andato in gol in diverse azioni offensive di varia provenienza e natura, segnando sia gol di rapina da calcio piazzato che dopo ripartenze o situazioni varie in area di rigore, dove ha poi battuto il portiere in vari modi. Il primo scoppio dell’attaccante è avvenuto in Coppa Italia Primavera, dove ha segnato 4 gol nelle prime 3 presenze, mettendo a segno due doppiette nelle prime due partite. Il percorso in Coppa si è poi arrestato con la sconfitta contro la Juventus. In campionato ha trovato dapprima una propria dimensione a livello di squadra e di gioco, dove ha perfettamente preso le redini dell’attacco nello scacchiere di Calori. L’ultima gara, quella contro il Pisa, era squalificato in quanto ammonito da diffidato nella gara interna contro il Cosenza. Il suo peso in attacco potrà rivelarsi importante in occasione dei playoff.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: