SOCIAL | Gli assist di Milinkovic-Savic: “Un altro giorno, un altro capolavoro di Sergej” – VIDEO

Attraverso un post diramato sui propri canali social ufficiali, La Liga Santander ha condiviso la lista dei giocatori candidati a vincere il premio come miglior giocatore del mese di Aprile. Tra vari spiccano i nomi altisonanti di Benzema e Aubameyang, ma tra oro c’è anche un ex Lazio: si tratta di Vedat Muriqi, centravanti in forza attualmente al Maiorca. Il giocatore continua a convivere tutti in terra spagnola, dai tifosi alla Società. Lo confermano i suoi 4 gol in campionato in 12 presenze e le recenti parole del Presidente del club, che lo ha visto molto motivato. Tuttavia, il suo riscatto rimane ancora incerto, anche se alcuni segnali nei confronti della Capitale iniziano ad arrivare. Il Kosovaro potrebbe dunque rimanere definitivamente al Maiorca, oppure far ritorno in biancoceleste per poi trovare un’altra destinazione.

