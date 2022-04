ANSA | Mino Raiola in gravi condizioni al San Raffaele, il medico Zangrillo: “Sta combattendo”

Nelle ultime ore stanno facendo il giro del mondo diverse notizie riguardanti il procuratore Mino Raiola. Il procuratore si trova attualmente in gravi condizioni nell’Ospedale San Raffaele di Milano, causa aggravamento del suo stato di salute. Tuttavia, diverse testate lo hanno dato come scomparso, e la notizia ha iniziato a circolare ovunque. Subito smentite però le voci della sua morte, dal primario del San Raffaele prima Alberto Zangrillo e dallo stesso Raiola poi. Il primo, ha infatti sostenuto come il suo assistito stia combattendo, dicendosi indignato dalle telefonate dei giornalisti che speculano sulla sua vita. Il procuratore stesso, ha poi voluto fare chiarezza sul proprio stato di salute, pubblicando un tweet sul proprio profilo ufficiale: “Stato di salute attuale per chi se lo chiedesse: incazzato, è la seconda volta in 4 mesi che mi uccidono. Sembra anche che io sia in grado di rianimare”. Queste le parole del procuratore, che in prima persona smentisce dunque ogni notizia circolata nelle ultime ore riguardante la sua morte.

Questo il tweet di Raiola:

Current health status for the ones wondering: pissed off second time in 4 months they kill me. Seem also able to ressuscitate. — Mino Raiola (@MinoRaiola) April 28, 2022

