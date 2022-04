Formello, Lazio ancora senza Pedro, Patric preferito a Luiz Felipe

La Lazio torna in campo per preparare la trasferta di Sabato alle 20;45 contro lo Spezia. Dopo i passi falsi di Fiorentina e Atalanta, Sarri e i suoi possono ancora sperare in un posto europeo. Ecco perché la trasferta in terra ligure non si può sbagliare.

Nell’allenamento odierno, nessuna sorpresa, Pedro è ancora assente, non ha smaltito il problema al polpaccio destro che lo tormenta da diverso tempo. Dovrebbe tornare titolare Marusic e Patric è favorito su Luiz Felipe. Il terzetto del centrocampo è confermato cosi come l’attacco.

