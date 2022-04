Il Tempo | Morto il procuratore Mino Raiola: aveva 54 anni

È notizia di pochi minuti fa la morte del procuratore Mino Raiola. Secondo quanto riportato da Il Tempo, il 54enne si sarebbe spento oggi a seguito di una malattia degenerata negli ultimi mesi. Lo scorso 12 gennaio, era stato ricoverato al San Raffaele di Milano per una malattia polmonare non collegata al Covid. Una grave perdita del mondo del calcio, che vede spegnersi uno dei più grandi procuratori della storia. Tra i suoi assistiti nomi altisonanti come Ibrahimovic, Haaland, Donnarumma, Pogba, Verratti, Mkhitaryan e De Ligt.

