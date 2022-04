Caroletti dopo l’incidente: “Siamo stati travolti da una macchina che ha effettuato un sorpasso impossibile” – FOTO

Attraverso un post pubblicato sui propri canali social, Massimiliano Caroletti ha aggiornato tutti riguardo l’incidente avuto in Ungheria con la moglie Eva Henger. Ecco le sue parole: “Qui in terapia intensiva non mi permettono di rispondere a tutti i migliaia di messaggi ricevuti. Le fratture sono molte di più di quelle scritte dai giornali… ma noi siamo combattenti nati e ne usciremo più forti di prima. Purtroppo siamo stati travolti da una macchina che ha effettuato un sorpasso impossibile. Grazie infinite a tutti per l’affetto!! Questo post è anche per mia moglie che è stata portata in un ospedale distante 200 km. Daje amore mio daje… non si molla mai. Ti amo“.

