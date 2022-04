SOCIAL | Verso Spezia-Lazio, il successo esterno dello scorso anno – VIDEO

Si è tenuta oggi presso Villa Doria Pamphili la tappa conclusiva di “Una vita da social”, la campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato, nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della rete. Tommaso Rocchi, attuale allenatore dell’Under 18 biancoceleste, ha preso parola durante l’evento:

“Sono molto contento di essere qui insieme ai ragazzi, ringrazio la Polizia Postale per aver organizzato l’evento. Credo che l’utilizzo dei social sia importante perché il mondo è cambiato così come le persone. Bisogna adeguarsi, ma serve farlo nella maniera giusta. I social vanno usati nella maniera adeguata, perché a volte possono esserci dei rischi che possono dar vita a situazioni difficili da gestire.

La Lazio organizza degli incontri nelle scuole nei quali si trattano i valori fondamentali dello sport, il non arrendersi e credere sempre in qualcosa. Esistono situazioni, come il bullismo via social, che crea forse maggiori danni rispetto a quello fisico. Chi lo subisce rimane fermo e chi invece lo compie si vanta di aver messo in atto qualcosa di bello. Non è così, bisogna essere bravi a parlare confrontarsi e chiedere aiuto. È un qualcosa che non deve accadere, si tratta di un processo di crescita che è necessario portare a termine.

Lo stesso vale per le truffe ed i reati online, bisogna stare attenti alle varie informazioni che si forniscono. Un altro problema è quello della dipendenza dai social che rappresentano il mondo virtuale e non quello reale. I social sono un’opportunità, ma la vita reale è fuori dalle varie piattaforme. È necessario avere l’entusiasmo di vivere ogni cosa, in primis la possibilità che abbiamo oggi di ridere e stare insieme. Quando ero ragazzo il telefonino non esisteva, si giocava maggiormente al parco. In ogni caso, non si può tornare indietro, ma si può limitare l’uso delle nuove tecnologie. Si può fare tutto, ma nella maniera adeguata. Ciò che non deve mai mancare è l’educazione ed il rispetto per il prossimo”.

sslazio.it

