TMW | Lazio, dall’Olimpico in sciopero al settore ospiti tutto esaurito contro lo Spezia

Dall’Olimpico vuoto contro il Milan al Picco pieno. I laziali, che domenica scorsa hanno scioperato contro il Milan per protestare contro Lotito e il caro biglietti, non faranno mancare il loro apporto alla Lazio nella trasferta di sabato sera contro lo Spezia: 1129 biglietti venduti in poche ore, sold out il settore ospiti per una gara che, visti i risultati dei recuperi di Fiorentina e Atalanta, può consentire a Sarri di riprendere la corsa all’Europa.

L’assenza del tifo è mancata tantissimo contro il Milan. C’era un’atmosfera surreale all’Olimpico, pieno di colori rossoneri, esplosi al gol di Tonali al 92’. La squadra ne ha risentito ma ora è pronta a ripartire: il campionato ha dato un’ulteriore possibilità al gruppo capitanato da Immobile, che – calendario alla mano – è tornato a essere un credibile candidato per la zona Europa League. Anzi, di più: ha il destino nelle proprie mani.

Servirà però vincere contro lo Spezia, schiantato all’andata 6-1 all’Olimpico. Quel giorno, all’alba della stagione sarriana, c’erano gli spalti gremiti a spingere la Lazio. Così come accadrà domani al Picco, con gli Ultras Lazio che hanno già comunicato le modalità del viaggio per la Liguria. “Tutti in treno a La Spezia, come ai vecchi tempi! Appuntamento sabato ore 11,15 stazione di Ostiense, per una trasferta da Laziali… Come piace a noi!”, il messaggio ufficiale diramato nei giorni scorsi.

Tuttomercatoweb.com

