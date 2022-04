Primavera 2| Oggi l’andata dei quarti di playoff: la Lazio sfida il Brescia al Fersini

Quest’oggi alle 15 la Lazio affronterà il Brescia al Fersini in una gara di grande importanza: si tratta infatti dell’andata dei playoff di Primavera 2 per tentare di tornare in massima serie dopo un anno di “Serie b”. I ragazzi di Calori sono ora chiamati a uno sforzo dopo la conclusione del campionato (per i biancocelesti anticipata) che ha visto il Pisa superare i biancocelesti al terzo posto.

Il Brescia

Ecco che l’avversario della Lazio sarà allora il Brescia, arrivato terzo nel girone A di Primavera 2. Una squadra tosta da battere che i biancocelesti dovranno cercare di fronteggiare con attenzione rifacendosi alle loro prestazioni all’inizio del ritorno, quando hanno fatto credere anche alla promozione diretta in massima serie dopo un filotto di vittorie consecutive. Il Brescia, dal canto suo, viene da 7 punti nelle ultime 3 partite: risultati utili per qualificarsi terzi nel girone. La vittoria per 2-1 sul Vicenza nell’ultima giornata ha permesso al Brescia di scalare posizione sul Monza, il quale è riuscito solamente a pareggiare contro il Cittadella in casa sprecando l’opportunità di concludere terzo. Il Brescia nell’arco della sua stagione ha perso solo 4 partite e pareggiate 6: non eccellendo a livello di gol, hanno mostrato un’ottima solidità difensiva terminando il campionato con la seconda miglior difesa (25 gol subiti).

Il momento della Lazio

La Lazio arriva, come sempre nelle ultime settimane, con una situazione di rosa arrangiata. Sono infatti diverse le defezioni con cui Calori ha ancora a che fare soprattutto a livello di terzini. L’allenatore chiederà infatti uno sforzo ulteriore ai suoi ragazzi per tentare di ritrovare il gioco espresso nelle ultime settimane. Difficile perché le defezioni sono diverse, ma la Lazio proverà a rispondere presente nonostante tutto spinta dal suo bomber Valerio Crespi, sempre in gol nelle ultime giornate di campionato.

LAZIO (4-3-1-2): Moretti; Pollini, Ruggeri, Adeagbo, Marinacci; Ferrante, Ferro, Bertini; Adjaoudi; Crespi, Tare.

