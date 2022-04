Spezia-Lazio, l’arrivo dei biancocelesti al Picco – VIDEO

Fra pochi minuti inizierà la sfida tra Spezia e Lazio. Poco prima del calcio d’inizio, Daniele Verde è stato interpellato dai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole: “Abbiamo voglia di mettere in salvezza il campionato, vogliamo fare risultato e finire la stagione al meglio. I gol contro la Lazio? Nelle ultime due ho segnato, forse la Lazio porta bene, ma non lo so e non voglio pensarci: sicuramente l’impegno non mancherà”

