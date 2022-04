Spezia-Lazio, le formazioni ufficiali: out Luis Alberto e Leiva

Termina il derby della Lanterna, quello che vedeva contrapporsi Sampdoria e Genoa, un derby chiave per decidere le sorti di una stagione, complicata per entrambe le genoane. A vincere alla fine è la Sampdoria che può ritenersi quasi salva. Ancora un ko per il Genoa, con la salvezza che ora diventa complicatissima. Blessin e i suoi infatti sono penultimi a 25 punti, mentre si risolleva la Samp che sale a 33 punti in classifica. A decidere il derby è un gol, nel primo tempo di Sabiri, mentre al 95esimo Criscito si è visto parare il rigore da Audero.

Si è aperta oggi la 35esima giornata di Serie A Tim con i due match delle 15,00. Il Napoli, dopo una settimana complicata, ha risposto in campo battendo al Maradona 6-1 il Sassuolo e blindando così la Champions. Dopo l’addio allo scudetto ed il ritiro, la squadra di Spalletti quest’oggi si è imposta in maniera netta suoi avversari: 4 reti già nei primi 20′ grazie a Koulibaly, Osimhen, Lozano e Mertens. A seguire lo stesso Mertes sigla la sua doppietta di giornata e di unisce Rrahmani alle marcature. Il gol di Lopez sancisce il 6-1 finale. A Cagliari invece i sardi rimediano un altro ko dopo quello maturato lo scorso fine settimana in casa del Genoa ed ora la classifica si complica ancora per la squadra di Mazzarri. Barak (8′) e Caprari (44′) hanno messo la firma sulla vittoria del Verona, Joao Pedro ha accorciato le distanze al minuto 57.

