CONFERENZA SARRI – “Partita più lucida della stagione, con la Società c’è fiducia reciproca. Rinnovo? Vediamo tra 20 giorni”

Intervenuto ai microfoni di SkySport, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha commentato il match Spezia-Lazio, finito 3-4 per i biancocelesti. Queste le sue parole: ” Ma io penso che abbiamo fatto un ottima partita, abbiamo costruito tantissimo, purtroppo abbiamo messo dentro tanti errori che hanno tenuto la partita in bilico. Siamo andati sotto tre volte ma abbiamo rimontato sempre. Non abbiamo perso lucidità. Acerbi? Mi dispiace ci sia questa situazione strana con lui perché lo vedo tutti i giorni sul campo ed è un ragazzo che ce la mette tutta. Ha avuto dei problemi ma ha fatto anche bene. Penso che questo campionato sia più difficile di quello dell’anno scorso perché si è alzato il livello delle squadre di media classifica. Abbiamo preso due gol su palla ferma e uno in contropiede che abbiamo lanciato noi. Non abbiamo concesso tante ripartenze, ce le siamo fatte da soli. Abbiamo quindi commesso degli errori, sia a livello difensivo che individuale. Ma non ti nascondo che mi piacerebbe prendere qualche gol in meno. Con il presidente non abbiamo mai parlato di vincolare risultati sul futuro.”

Queste le parole di Sarri poi a DAZN:

“Vittoria molto importante, una partita ben giocata da tutti ma purtroppo ci abbiamo messo dentro degli erroracci che hanno messo in bilico il risultato. Siamo colpevoli di aver commesso questi errori, ma siamo stati bravi nella reazione a ribaltare le sorti del match. Zaccagni le ultime partita ha giocato sempre con Luis Alberto, ocggila scena di lasciare fuori lo spagnolo era solo per una questione di energia. Volevo largo un turno di riposo perche l’ho visto stanco fisicamente e mentalmente. La reazione non era scontata, e questo è l’aspetto migliore delle nostre partite. Il peggiore sono gli errori, perche anche con il Milan abbiamo. perso per un errore. Il passo avanti di oggi è molto importante, il prossimo deve essere limitare questi errori. La nostra è stata una buona stagione, ho la sensazione che abbiamo messo le basi di qualcosa di buono. Io e il Presidente siamo contenti entrambi, per ora. L’importante oggi era segnare, Acerbi lo trattiamo come deve essere trattato perché se lo merita. Spero che le polemiche nei suoi confronti finiscano.”

