La Repubblica | L’urlo di Acerbi. “Mesi difficili, gol meritato”

Contestato dai tifosi, proprio il difensore segna al 90’ la rete che decide la partita con lo Spezia.

Come riportato da La Repubblica, Acerbi con un pallonetto di esterno destro fa esultare il settore ospiti sold out e salva la Lazio, che vince 4-3 al Picco e scatta nella corsa all’Europa League. Non si placa la polemica tra Lotito e i tifosi. Gli ultras per rispondere al presidente biancoceleste hanno pubblicato una tabella con i dati relativi alla presenza negli stadi di Serie A negli ultimi 30 anni: la media degli spettatori della Lazio è di 38.735.

Fronte calciomercato si continua a trattare per Romagnoli e spunta un nuovo nome a parametro zero, Mattia Vecino. La mezzala di 30 anni piace molto a Sarri; non è passata inosservata nemmeno la prestazione di ieri di Provedel. Sabato da dimenticare invece per la Primavera: all’esordio dei playoff per salire in A, la squadra di Calori perde 3-1 a Formello. Al ritorno, la prossima settimana servirà un miracolo per tenere accesa la speranza di promozione.

