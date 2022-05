Hernanes, l’ex Lazio lascia il mondo del calcio giocato

Hernanes, ex centrocampista di Lazio, Juventus e Inter, ha comunicato il suo addio al mondo del calcio giocato all’età di 37 anni. Il Profeta ha ufficializzato la fine della sua carriera durante un evento al Morumbi, stadio di San Paolo. Queste le sue parole: “Ho ufficialmente smesso di giocare oggi. Non gioco da un po’, ma volevo ufficializzarlo. Oggi chiudo la mia carriera di calciatore. Tante altre cose che mi aspettano. Grazie al calcio, grazie al pallone. Sono venuto qui oggi, ho preso un taxi per essere più veloce, sono salito sul taxi e ho visto una palla. È stato molto bello. Mio fratello ed io abbiamo costituito una società di agenzie di giocatori, siamo all’inizio, è una delle attività che abbiamo”.

