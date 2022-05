L’attore Enzo Garinei per i suoi 96 anni lancia un appello a Lotito: “Li vuoi compra’ sti giocatori?” – VIDEO

Il 4 Maggio è lo Star Wars Day e la Lazio lo ha celebrato con un video rappresentativo sui social. Mentre scorrono le immagini della stagione, infatti, di sottofondo si sente un dialogo iconico della saga in cui si fa riferimento a “May the fourth be with us” (“Che il 4 maggio sia con noi”), o meglio a “May the force be with us” (“Che la forza sia con noi”). Infatti il 4 maggio è considerato lo Star Wars Day proprio per via dell’assonanza con la frase culto del film.

