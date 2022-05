Sampdoria, problema per Sensi: Lazio a rischio

Sabato alle 20:45 Lazio e Sampdoria si affrontano all’Olimpico nella gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A. In casa dei blucerchiati arrivano brutte notizie dall’allenamento odierno. Come riportato da sampnews24.com, Stefano Sensi non ha preso parte alla seduta odierna: il centrocampista di proprietà dell’Inter ha svolto terapie e fisioterapia a causa di un risentimento muscolare, per il quale verranno eseguiti approfondimenti diagnostici in questi giorni. La gara contro la Lazio per Sensi è a forte rischio.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: